رسميًا.. الدحيل اقطري يتعاقد مع ماندزوكتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي الدحيل القطري، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكتش، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

ونشر النادي القطري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لتوقيع الكرواتي ماندزوكتش على عقود الانضمام للدحيل.

ومن جانبه نشر خليفة بن حمد رئيس نادي الدحيل عبر حسابه على "تويتر" صورة توقيع ماندزوكتش على عقود انضمامه إلى النادي القطري.

ويملك ماندزوكتش عدة تجارب، حيث أرتدى قمصان كل من بايرن ميونيخ الألماني وفاز معه بدوري أبطال أوروبا، ولعب أيضا لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني.