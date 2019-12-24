كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري

أعلن المدرب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي، في مباراة الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة جمعها من خوض 8 جولات (فاز في 4، تعادل في 2 وخسر في مثلهما، مع العلم أن الفريق الأبيض له مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من خوض 9 جولات (فاز في 4 مباريات، تعادل في 2 وخسر في 3).

واختار كارتيرون تشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد زيزو ، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.