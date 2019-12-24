التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة طنطا وأسوان بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
خيم التعادل الإيجابي على مواجهة طنطا وأسوان بنتيجة هدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وسجل محمد الصباحي الهدف الأول فريق أسوان في الدقيقة 38، قبل أن يتمكن محمد أونش لطنطا، في الدقيقة 55 من عمر المباراة.
ومع حلول الدقيقة 60، سجل محمد الصباحي الهدف الثاني لفريق أسوان، لكن طنطا تمكن من التعادل في الدقيقة 75 عن طريق عبد الرحمن الدح.
وبتلك النتيجة وصل رصيد طنطا إلى 10 نقاط احتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تذيل أسوان جدول الدوري برصيد 6 نقاط.
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