باللوائح .. هل يعتبر الزمالك خاسراً في حالة حضور مرتضى منصور مباراة الإنتاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

واجتمعت لجنة الانضباط والأخلاق أمس الاثنين، وقررت توقيع عقوبات على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وفرج عامر رئيس نادي سموحة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي .

ويلعب الزمالك مع الإنتاج الحربي في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد في الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز.

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لائحة الانضباط التي بدأ العمل بها فى الموسم الحالي 2019-2020 ومنشورة على الموقع الرسمي للاتحاد تفرق بين مخالفة الأشخاص لقراراتها وممخالفة الأندية للقرارات.

ووفقاً للمادة 30 من اللائحة فإن المسئول الذي لا يطبق العقوبة سيكون معرضاً لعقوبة أخرى مماثلة أما الأندية التي لا تمتثل للعقوبات فهي معرضة لعقوبة خصم النقاط ثم الهبوط للدرجة الأدني.

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وكان رئيس الزمالك قد هاجم محمد الحنفي حكم مباراته مع سموحة التي انتهت بالتعادل السلبي بالإضافة إلى جمال غندور رئيس لجنة الحكام.

وبحسب المدة 27 من لائحة الإنضباط فإن مرتضى منصور غير قادر على الاستئناف ضد العقوبة حيث حددت اللائحة الاستئناف للعقوبة التى تتجاوز غرامتها 200 ألف جنيه وحد أدني من الإيقاف 6 مباريات.

وبحسب المادة 24 من اللائحة فإن لجنة الإنضباط والأخلاق عاقب مرتضى منصور بعقوبتين الإيقاف والغرامة واستخدمت سلطاتها التي منحتها له المادة 29 لتشديد العقوبة المالية.