بعد قرار إيقافه.. رضا عبد العال يدير البلدية من المدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: قاد رضا عبد العال المدير الفني لفريق بلدية المحلة، فنيا من المدرجات خلال مواجهة فريقه أمام بيلا، وذلك بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه. وقبل إقامة مباراة بلدية المحلة وبيلا صدر قرار من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف عبد العال 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه. وجاء قرار إيقاف مدرب البلدية على خلفية تصرفاته في مباراة ديربي المحلة أمام فريق غزل المحلة التي شهدت توتراً وانتهت بخسارة فريق عبد العال بهدفين مقابل هدف. وكان مجلس إدارة نادي بلدية المحلة قرر التعاقد مع رضا عبد العال كمدير فني للفريق، في محاولة لعودة الفريق للدوري الممتاز.

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