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محمود جنش يساند الزمالك أمام الإنتاج من المدرجات

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حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التواجد في ملعب الجيش بمدينة السلام، قبل مواجهة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز.

وتواجد جنش في الملعب من اجل مساندة زملائه بالفريق في المباراة الهامة للأبيض

قبل السفر إلى زامبيا لمواجهة فريق زيسكو ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل

فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى.

بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

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