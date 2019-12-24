وزير الرياضة يعلن تفاصيل ماراثون زايد الخيرى فى نسخته السادسة بحضور سفير الإمارات

أعلن الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم عن تفاصيل ماراثون زايد الخيرى فى نسخته السادسة خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته وزارة الرياضة بفندق جى دبليو ماريوت بالتجمع الخامس بحضور جمعة مبارك الجنيبى سفير الامارات بمصر ، ومحمد هلال الكعبى رئيس اللجنة العليا المنظم لماراثون زايد، و قيادات وزارة الشباب والرياضة المصرية والإماراتية.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري الذي تستضيفه مدينة السويس هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على المساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر، وتأكيدًا من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة.

وفي كلمته اكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى مستهل كلمته على أهمية وقيمة ماراثون

زايد الخيرى مضيفا انه لا يسعنا الا تقديم الشكر للأشقاء في الإمارات فالماراثون ليس حدثا رياضيا مجتمعيا وإنما فكرة عظيمة تم تطويرها لانه يحمل اسم الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والذى أصبح الرابط الأساسي بين الشعبين المصري والإماراتي .

واضاف صبحي ان الماراثون في نسخته السادسة يشارك فيه اكثر من 20 الف شخص وتصل جوائز الماراثون الى 2 مليون جنيه واشار انه في نسخ سابقة شارك به 60 الف وسيكون الماراثون هذا العام معبرا بشكل حقيقي عن الرياضة بأسمى معانيها بعدما بات علامة إنسانية بين ابوظبي وأمريكا ومصر.

كما وجه وزير الرياضة الشكر لمجلس ابوظبي الرياضي على التعاون موضحا ان عوائد الماراثون ستذهب لصالح معهد الأورام .

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وفي المقابل قال جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات بمصر أكد أن هدف مصر والامارات واحد لا تفرضه مكانة و رسالة كل منهم بل يفرضه دورهما على مدى علاقاتهما التاريخية .

وأوضح الجنيبى أن العلاقة بين مصر والامارات ستبقى نموذجاً يحتذى به فى كل مكان وزمان فالاماكن والتواريخ والزيارات و الاهداف تتداخل لتصبح مكانا واحدا وتاريخا وهدفا واحدا .

وأشار سفير الإمارات أنه يأمل أن تكون هذه النسخة من الماراثون سلاما وشفاءًا لجميع مرضى المعهد القومى للأورام.

ومن جهته قال محمد هلال الكعبى رئيس اللجنة المنظمة العليا لماراثون زايد الخيرى أن النسخة الجديدة تقام فى مصر للعام السادس على التوالي من أجل الخير والمساعدة فى تقديم يد العون لصرح طبى كبير ومهم كما تعودنا فى النسخ الماضية .

ولفت أن الماراثون فكرة اطلقها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاسهام الرياضة وابراز تفاعل الرياضيين فى عمل الخير حيث يمتلك الماراثون نهر عطاء متواصل لا يتوقف ومرتبط باسم زايد الرجل الذى أحب مصر واحبته مبينا أن الإمارات ومصر تحملان راية الخير والمحبة العالم وهو ما يفرضه تاريخ الدولتين والعلاقات النموذجية بينهما.