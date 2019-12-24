رسميًا..الدحيل القطري يضم ماندزوكيتش نجم يوفنتوس

أعلن نادي الدحيل القطري، عن التوقيع مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الدحيل عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة لـماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، خلالتوقيعه على عقود الانتقال للنادي القطري، بعد وصوله إلى قطر منذ أيام من أجل اكمال انتقاله.
ويعاني المهاجم الكرواتي، من قلة المشاركة مع صفوف فريق يوفنتوس تحتقيادة ماريتسيو ساري المدير الفني لليوفي، واستبعاده من قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا.
ولعب المهاجم الكرواتي البالغ 33 عاما أن لعب لأندية دينامو زغرب الكرواتي، وفولفسبورج وبايرن ميونيخ الألمانيان، وأتليتكو مدريد الإسباني.
ويتصدر الدحيل الدوري القطري برصيد 29 نقطة بعد مرور 11 جولة من عمر المسابقة المحلية.
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