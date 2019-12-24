سموحة يحصد كأس مصر لسباحة الإعاقات و17 ميدالية متنوعة

واصل فريق ذوي القدرات الخاصة بنادي سموحة (التحدي) بقيادة فاطمة فوزي عبد الرحمن المدير الفني نتائجه المتميزة وإنجازاته في جميع الألعاب وكان الموعد هذه المرة مع بطولة كأس مصر لسباحة الإعاقات الحركية عمومي والذي تألق فيها الفريق وحقق نتائج طيبة. شارك النادي بعدد 8 سباحين جاءت نتائجهم علي الحو التالي: حصد الفريق كأس أول ترتيب عام علاوة علي حصده 17 ميدالية متنوعة منها 4 ذهبيات و9 فضيات و4 برونزيات. وحصدت النجمة رنيم هانى ذهبية 100م صدر وذهببية 100م حره وفضيه 50م حرة. حصد النجم عبد الله محمد السيد فضيه 50م ظهر وفضيه 50 م فراشه وبرونزية 100م حرة. 50م ظهر وفضيه 50 م فراشه وبرونزية 100م حرة. وحصدت النجمة فريده اكرم فضيه 50م ظهر وفضيه 100م حره وفضيه 50م حرة. وحصدت النجمة رحمه هانى فضيه 50م ظهر وفضيه 100م حره وبرونزية 50م حرة. وحصد النجم علاء عبد العزيز برونزية 100م حره والمركز السابع 50م حره. حصد النجم علي سامح برونزية 50م حره والمركز الخامس 50م ظهر والمركز الخامس 50م صدر. Advertisements وحصد النجم عبد الرحمن نجيب المركز الثامن 100م حره والمركز السابع 50م حرة. وحصد النجم عبد الرحمن مصطفى المركز الثامن 100م حره والمركز السادس 50م حرة. ذهبية تتابع 4×50م حره مختلط بمشاركة النجوم: فريده أكرم وعبد الله محمد السيد ورنيم هاني. ذهبية تتابع 4×50م متنوع مختلط بمشاركة النجوم: رنيم هاني وعبد الله محمد السيد. فضيه تتابع 4×50م حره بنين بمشاركة النجوم: علي سامح وعبد الله محمد السيد. يضم الجهاز الفنى أ.د فاطمه فوزى مدير فنى والكابتن ماجد عبده مشرف فنى السباحه والكابتن وليد عبد القادر مدرب عام الحركى والمدربين محمد محروس وأمير خالد وإسلام جوده ووليد هنداوى مدربين والدكتور طارق إداري. وأهدي الدكتور محمد توفيق المشرف الفني نيابة عن الجهاز الفني الإنجاز إلي المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس الإدارة وراعي الرياضة في النادي عامة وفريق القدرات الخاصة خاصة.

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