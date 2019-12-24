باسم مرسي يقود هجوم الإنتاج الحربي أمام الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار المدير الفني، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. وضم تشكيل الإنتاج الحربي: حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي Advertisements خط الوسط: محمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا خط الهجوم :محمود عادل - باسم مرسي ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى. لعب 8 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى. بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف. لعب 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

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