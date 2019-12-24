بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم في الدوري المصري Egyptian Premier League

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عاد‎ الزمالك لمواصلة نزيف النقاط بعد تعادله أمام سموحة ليرتفع رصيده إلى النقطة 14 يحتل بهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، جمع الفارس الأبيض نقاطه من 8 مباريات له فى الدوري حتى الآن. فاز الزمالك في أربعة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراتين.

وعلى الجانب الآخر، كانت آخر مبلريات الإنتاج الحربي مع نادى أسوان، حيث حقق فوزاً صعباً بهدف نظيف ليرتفع رصيده إلى 14 نقطة وهو نفس رصيد القلعة البيضاء، ويحتل الإنتاج الحربي المركز السادس

في جدول ترتيب الدوري، حيث خاض 9 مباريات في الدوري حتى الآن، فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في ثلاث مباريات.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد

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أما الإنتاج الحربي فمن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى :عامر عامر

خط الدفاع : أحمد شديد - معاذ الحناوي - محمد بازوكا - أحمد مجدي

خط الوسط : أمادو نياس - محمود عادل - موسى دياوارا - محمد عادل

خط الهجوم : علاء سلامة - محمد رجب

* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت :

11449 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

* مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي :

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