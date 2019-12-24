نادي مصر يتعادل مع المقاصة 2 / 2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

تعادل فريق مصر المقاصة مع مضيفه نادي مصر بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم نادي مصر بالهدف الأول في الدقيقة 41 من ركلة جزاء سددها

اللاعب أحمد الشيخ ، وتعادل المقاصة في الدقيقة 47 بهدف لمدافع مصر أحمد سعيد أوكا بالخطأ في مرماه ، في حين سجل ميدو جابر هدف التقدم للمقاصة في الدقيقة 77 من ركلة جزاء ، قبل ان يسجل البديل رضا الويشي هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع مصر المقاصة رصيده 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري ، في حين رفع نادي مصر رصيده للنقطة الثامنة يحتل بها المركز السادس عشر.