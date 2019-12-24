«يلا شوت كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek

عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي ننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في إطار منافسات الأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 14 نقطة من 8 مباريات خاضها حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 2 وخسر في مواجهتين.

ويسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم وتخطي الإنتاج الحربي وتعويض الخسارة التي ضربت الفريق

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أمام فريق طلائع الجيش.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر

كما يدخل فريق الإنتاج الحربي اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 14 نقطة متساويا مع نادي الزمالك وحقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 2 وخسر في 3 مواجهات.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر