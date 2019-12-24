شبيبة الساورة الجزائري ينفصل بالتراضي عن مدربه لمين بوغرارة

أعلن نادي شبيبة الساورة الجزائري، اليوم الثلاثاء، إنفصاله عن مدربه لمين بوغرارة، بالتراضي، على خلفية خسارة الفريق أمام مضيفه وفاق سطيف 2 / صفر، السبت الماضي، في الجولة الـ15 والأخيرة من مرحلة الذهاب بمسابقة الدوري.

وفشل شبيبة الساورة في تحقيق الفوز في المباريات الست الأخيرة من مسابقة الدوري الجزائري، ما جعله يتراجع إلى المركز الثامن على جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.

وعين بوغرارة مدرباً جديداً لشبيبة الساورة منتصف سبتمبر الماضي خلفاً لمصطفى جاليت.