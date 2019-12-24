الشارقة يعلن غياب البرازيلي كورنادو شهرين بسبب الإصابة

أعلن نادي الشارقة الإماراتي اليوم الثلاثاء غياب البرازيلي إيغور كورنادو عن الفريق لمدة شهرين بسبب الإصابة. وذكر النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت “تويتر” أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية بسبب إصابته بقطع كامل في العضلة الضامة. وأضاف النادي أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين على أن يعود بعدها للخضوع لفترة تأهيل. كان اللاعب تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الفريق أمام حتا في دور الـ16 بكأس رئيس دولة الإمارات والتي أنتهت بفوز الشارقة 4 / 3 بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل .1/1

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