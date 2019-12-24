اهداف مباراة النصر وضمك فى كأس خادم الحرمين الشريفين

حقق نادي النصر فوزاً صعباً على مضيفه ضمك بنتيجة 4-2 بعد أن كان متأخراً فى نتيجة شوط المباراة الاول 2-1، وذلك فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء 24-12-2019 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية فى المحالة، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل العالمي بهذه النتيجة الى دور الـ8.
تقدم ضمك فى شوط المباراة الاول بهدفين من إمضاء اللاعب مازن أبو شرارة فى الدقيقتين 38،44.
وقبل نهاية الشوط بلحظات سجل هدف النصر الاول اللاعب عبدالرزاق حمدالله من ضربة جزاء.
وفى الشوط الثاني تحديداً فى الدقيقة 67 اشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب ضمك البديل مهند النجعي بعد دخوله بـ7 دقائق فقط، بسبب تدخل عنيف على قدم لاعب النصر بيتروس.
استغل النصر نقص فريق ضمك وتدارك هدف التعادل سريعاً فى الدقيقة 76 من خلال اللاعب يحيي الشهري من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
ثم تكفل نجم المباراة عبدالرزاق حمدالله وسجل “الهاتريك” الهدف الثالث من ركلة جزاء والرابع فى الدقيقتين 83-84.
شاهد اهداف مباراة النصر وضمك اليوم
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