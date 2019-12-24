سيب ماير: ليس من الجيد انضمام حارس شالكه إلى بايرن ميونيخ

وجه سيب ماير نجم حراسة المرمى السابق بنادي بايرن ميونخ الألماني، إنتقادات للأتفاق المُحتمل لأنضمام حارس المرمى ألكسندر نوبل من شالكه إلى الفريق البافاري في الصيف المقبل، قائلاً إن ذلك قد يثير حالة من الأضطراب ولن يصب في مصلحة الحارس الشاب.

وكان نادي شالكه قد أعلن أن نوبل 23/ عاماً/ سيرحل عن صفوفه في الصيف، وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن الحارس وافق على توقيع عقد لمدة خمسة أعوام مع بايرن ميونخ، الذي يتواجد حالياً ضمن صفوفه النجم مانويل نوير كحارس مرمى أساسي وقائد للفريق.

وقال ماير في تصريحات نشرتها اليوم الثلاثاء صحيفة “بيلد” إن مانويل نوير 33/ عاماً، الذي يرتبط بعقد يستمر حتى عام 2021، سيواصل اللعب على الأرجح لثلاثة أو أربعة أعوام مقبلة وأن بايرن ميونخ لديه ما يكفي لمركز حراسة المرمى، حيث يضم أيضاً سفن أولريش الذي شارك بديلاً لنوير في العديد من المناسبات.

وقال ماير المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 1974 “سيحدث أضطراب بلا شك، لا يمكنني تخيل أن نوير يرحب بذلك.”

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وأضاف ماير إنه لا يتفهم الدوافع وراء رغبة نوبل في الأنضمام لبايرن في ظل حقيقة أنه الحارس الأساسي لشالكه منذ عام، لكنه سيتواجد على مقاعد البدلاء في حالة أنضمامه إلى بايرن.

وتابع ماير “نوبل يتمتع بكفاءة تستحق أكثر من الجلوس على مقعد البدلاء. يجب أن يشارك وهو يرغب في المشاركة، ولا يرغب في الانتظار لثلاثة أعوام.”

وأنتقد الحارسان السابقان بودو إليجنر وينز ليمان الصفقة المحتملة، لكن توني شوماخر، الذي قضى موسمه الأخير في بايرن ميونخ، كان له رأي آخر.

وقال شوماخر “عندما يأتي النداء من بايرن، فإنك تلبي”، مضيفاً أن نوبل لن يتضرر إذا قضى موسماً على مقعد البدلاء.