ماكس إيبرل: مونشنجلادباخ يسعى لتحقيق “شيئ عظيم” هذا الموسم

قال ماكس إيبرل المدير الرياضي بفريق بوروسيا مونشنجلادباخ، مفاجأة الدوري الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم، إن الفريق يأمل في الحفاظ على مستواه العالي بعد عودة منافسات الدوري عقب فترة العطلة الشتوية من أجل “تحقيق شيئ عظيم”.

وقدم مونشنجلادباخ نتائج رائعة في الدور الأول من الدوري وهو أمر فشل في تحقيقه الفريق في أكثر من40 عاما ، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر لايبزج، وبفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ حامل اللقب، وصاحب المركز الثالث حالياً.

وقال إيبرل في مقابلة له نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة “راينشيه بوست” اليوم الثلاثاء :”البقاء في المركز الثاني خلال العطلة الشتوية في بطولة متوازنة، وبعد دمج العديد من الأشياء الجديدة، يعد إنجازاً جيداً”.

وأضاف :”الآن نريد تحقيق شيئ عظيم في البوندسليجا من أجل ربما اللعب في أوروبا مرة أخرى في الموسم المقبل”.

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وتولى ماركو روزي تدريب الفريق بدلاً من ديتير هيكينج في الصيف الماضي، وتم التعاقد مع لاعبين جدد، وشرح إيبرل مرة أخرى قرار تبديل المدرب والذي أدى في وقت من الأوقات إلى صدمة كبيرة لأن هيكينج قاد الفريق للعب في الدوري الأوروبي.

وقال إيبرل :” شعرت أنه يتعين علي القيام بشيء مُختلف. هذا لا يعني أننا لم نكن راضين مع ديتير ولم نحظ بالنجاح المطلوب، وبدلا من ذلك تطلعنا إلى المستقبل”.

وأضاف أن هيكينج حقق الخطوة الأولى مع الفريق وروس يأخذ الخطوة التالية.

وقال إيبرل إن روس هو التطابق المثالي للنادي في كافة النواحي رغم أنهما لا يتشاركان دائما نفس الرؤية.