اونلاين | «كورة ستار Nile Sport» مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط الزمالك مباشر متعددة On Sport

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س : ما التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج العربى ؟

ج : من المتوقع أن يخوض الزمالك لقاء اليوم أمام الإنتاج الحربى بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى وفى خط الدفاع الرباعى حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى ويوسف اوباما وأشرف بن شرقى وفى الهجوم محمد اوناجم ومصطفى محمد.

س : ما التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الزمالك ؟

ج : من المتوقع أن يخوض الإنتاج الحربى مباراة الزمالك بتشكيل مكون من "عامر عامر، أحمد شديد قناوى، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، أحمد مجدي، أمادو نياس، محمود عادل، موسى دياورا، محمد عادل، علاء سلامة، باسم مرسى.