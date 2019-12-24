اونلاين | يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك HD

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يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك، نظيره الإنتاج الحربي، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام.

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تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، وتنقل المباراة عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت.

يحتل الزمالك المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 14 نقطة من 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات.