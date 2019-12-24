اونلاين | HD أونلاين on Sports مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك yalla kora كورة أونلاين يوتيوب

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شاهد بث مباشر مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربي على (كورة لايف) مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020، تابع مشاهدة بث مباشر مباريات الدوري YALLA SHOOT حصري.

تابع بث مباشر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي KOOORA 4 HD:

مشاهدة بث مباشر مباراة الانتاج الحربي ضد الزمالك (كول كورة)، حيث سبق وتقابل الفريقين في 18 مباراة سابقة، حقق الفارس الأبيض الفوز في 12 مباراة، مقابل انتصارين فقط للانتاج الحربي، بينما حسم التعادل نتيجة 4 مباريات، سجل أبناء ميت عقبة 32 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 15 هدفًا.

توقيت مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء KORA STAR:

متابعة البث المباشر لمباريات الدوري على يلاشووت حصري اليوم الثلاثاء، حيث تنطلق مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الجولة العاشرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

نتائج آخر 5 مباريات للزمالك ضد الانتاج الحربي KORA ONLINE:

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- 14 يناير 2018.. الانتاج الحربي 0 – 0 الزمالك

- 2 مايو 2018 .. الزمالك 3 – 1 الانتاج الحربي

- 23 أكتوبر 2018.. الزمالك 2 – 0 الانتاج الحربي

- 10 نوفمبر 2018.. الزمالك 2 – 1 الانتاج الحربي

- 3 مايو 2019 .. الزمالك 1 – 1 الانتاج الحربي

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والانتاج الحربي KORA HA7SRY:

تذاع مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربي اليوم الثلاثاء 24 – 12 – 2019، في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، عبر قناة أون سبورت الفضائية على القمر الصناعي (نايلسات) تردد 10853 أفقي، كما تذاع المباراة على قناة تايم سبورت على القمر الصناعي (نايلسات) تردد 11449 أفقي، كما ستكون المباراة متاحة عبر البث الفضائي لقناة تايم على البث الأرضي للتليفزيون المصري.