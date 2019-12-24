اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف بن شرقي رابط ماتش الزمالك

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تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، مباراة تجمع بين فريقي الزمالك والإنتاج الحربي، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري العام، التي ستقام على ملعب السلام.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، في الدوري العام، عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت، على أن يديرها الحكم أحمد الغندور.

الزمالك يحاول تعويض التعثر أمام الطلائع وسموحة

ويدخل الزمالك المباراة بدافع تحقيق الفوز بعد التعثر فى المباراتين الماضيتين بالخسارة أمام طلائع الجيش، والتعادل مع سموحة بدون أهداف.

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وعقد مجلس الإدارة جلسة مع اللاعبين قبل المباراة، وطالبهم بنسيان المباراتين الماضيتين، وخوض مواجهة الإنتاج بدافع تحقيق المكسب للعودة للمنافسة على المسابقة مرة أخرى، فى ظل تقارب النقاط من المركز الثانى إلى الخامس، وإن كان الفوز لن يغير من ترتيبه حتى سقوط المقاولون الذى يسبقه فى الترتيب أو خوضه المباراة المؤجلة.

مختار مختار يحذر لاعبيه من الاندفاع الهجومي

فى المقابل، تصطدم رغبة الزمالك فى الفوز بصحوة الإنتاج الحربى مع مديره الفنى مختار مختار، الذى حقق فوزاً خارج ملعبه فى آخر جولة على حساب أسوان بهدف دون رد، ومن قبله الفوز على طنطا بنفس النتيجة خارج ملعبه أيضاً.

وحذر «مختار» لاعبيه من الاندفاع الهجومى فى اللقاء، وأوضح تركيزه على الهجمات المرتدة السريعة بهدف خطف هدف يربك حسابات منافسه «كارتيرون»، وزيادة العامل البدنى فى التدريبات الأخيرة لمجاراة لاعبى الزمالك حتى نهاية المباراة.