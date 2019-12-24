اونلاين | يلا شووت MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك قناة مفتوحة

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بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 14 نقطة من 8 مباريات خاضها حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 2 وخسر في مواجهتين.

ويسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم وتخطي الإنتاج الحربي وتعويض الخسارة التي ضربت الفريق أمام فريق طلائع الجيش.

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بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر

كما يدخل فريق الإنتاج الحربي اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 14 نقطة متساويا مع نادي الزمالك وحقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 2 وخسر في 3 مواجهات.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر