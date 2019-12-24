اونلاين | كورة لايف ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر YALLA MATCH كورة لايف رابط الزمالك جول PLUS

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يستضيف الإنتاج الحربى نظيره الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام والتى يبحث فيها الفريق الأبيض عن استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ونستعرض فى التقرير التالى 5 معلومات حول مواجهة الزمالك والإنتاج.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على أن ينقل اللقاء عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت.

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طاقم حكام الزمالك والإنتاج الحربى

أحمد الغندور حكمًا للساحة وأحمد توفيق وشريف عبد الله مساعدين ومبروك نبيل حكمًا رابعًا.

موقف الزمالك والإنتاج الحربى فى الدورى

ويحتل الزمالك، المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري قبل تلك الجولة برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى بينما يدخل فريق الإنتاج الحربى مباراة الليلة وهو فى المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد خوضه 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيوه 9 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.