اونلاين | «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن ON SPORT

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يستعد نادي الزمالك KORA STAR لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة KORA GOAL من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز YALLA SHOOT في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب السلام.

القنوات الناقلة لمبارة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز

وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق حاتم بطيشة وعلى قناة "تايم سبورتس".

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بث مباشر لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز

ويحتل نادي الزمالك KORA LIVE المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي الإنتاج الحربي YALLA SHOOT في المركز السادس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.