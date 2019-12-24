اونلاين | "كورة On".. رابط مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بدون تقطيع رابط On Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورة On".. رابط مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بدون تقطيع رابط On Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع دقات السابعة والنصف يستضيف الإنتاج الحربى نظيره الزمالك باستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى فى لقاء صعب للطرفين نظرا لقوة الفريقين وحاجتهما الشديدة لحصد الثلاث نقاط.

س : ما رصيد الزمالك والإنتاج الحربى فى بنك الدورى ؟

ج : يدخل الزمالك اللقاء فى المركز الرابع برصيد 14 نقطة من 8 مباريات، نجح فيها الأبيض فى تحقيق الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 2 والهزيمة فى مثليهما، بينما يخوض الإنتاج الحربى المباراة فى المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط من 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 2 والخسارة فى 3.

س : كيف يتعامل الزمالك مع مباراة الإنتاج الحربى ؟

ج : يدخل الزمالك مباراة الإنتاج الحربى ويضع نصب عينيه ضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقاط بعدما غاب التوفيق عن اللاعبين فى لقاءاته الأخيرة والتى أبعدته عن المقدمة بفارق كبير بعد الهزيمة التى نالها الفريق أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، والتعادل السلبى فى اللقاء الأخير أمام سموحة.

س : من حكم لقاء الزمالك والإنتاج الحربى ؟

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ج : يدير أحمد الغندور

لقاء الزمالك والإنتاج الحربى المقرر إقامته باستاد السلام الدولى.

س : ما التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج العربى ؟

ج : من المتوقع أن يخوض الزمالك لقاء اليوم أمام الإنتاج الحربى بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى وفى خط الدفاع الرباعى حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى ويوسف اوباما وأشرف بن شرقى وفى الهجوم محمد اوناجم ومصطفى محمد.

س : ما التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الزمالك ؟

ج : من المتوقع أن يخوض الإنتاج الحربى مباراة الزمالك بتشكيل مكون من "عامر عامر، أحمد شديد قناوى، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، أحمد مجدي، أمادو نياس، محمود عادل، موسى دياورا، محمد عادل، علاء سلامة، باسم مرسى.