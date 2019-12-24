رياضة | باسم مرسي يقود هجوم الإنتاج الحربي أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسم مرسي يقود هجوم الإنتاج الحربي أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي بقيادة مختار مختار عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

Advertisements

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي

خط الوسط: محمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا

خط الهجوم :محمود عادل - باسم مرسي

