رياضة | مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الإنتاج الحربي.. مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر on sport

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الابيض لمباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

وجاء تشكيل الزمالك للمباراة كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام.

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خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم :مصطفى محمد.

البدلاء : محمد عواد، ، محمود حمدي الونش، مصطفى فتحي، محمد اوناجم، إسلام جابر ، كريم بامبو، محمد عبدالسلام

وخرج من القائمة كل من : محمد صبحي، عمر السعيد، محمد حسن