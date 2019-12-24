رياضة | عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على مطالبة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، بالاستقالة من منصبه.

ونشر سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "بعد إيقافك بهذا الشكل.. استقيل أو احترم نفسك.. أنت تمثل أعرق فريق في الشرق الأوسط".

Advertisements

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، قد أصدرت اليوم الثلاثاء، قرارا بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 3 مباريات ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي مع تغريمه ماليًا بسبب الإساءة للحكام في مباراة الأبيض ضد سموحة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن أحمد سليمان، ترشحه لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات القادمة عام 2021.