رياضة | حصاد باريس سان جيرمان 2019| سيطرة محلية.. وبحث عن هوية أوروبية

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قدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، موسما كبيرا، على المستوى المحلي، كعادته مهيمنا على الكرة الفرنسية في آخر سنوات، تحت قيادة مدربه الألماني توماس توخيل، حيث نجح في الحفاظ على لقب الدوري في أخر موسمين.

استطاع أن يسيطر على بطولة الدوري الفرنسي، منذ بداية الجولة الأولى حتى نهايته، في ظل التدعيمات الكبيرة التي دعموا بها صفوف الفريق.

وحسم فريق العاصمة الفرنسية الدوري الفرنسي موسم2018 - 2019 الدوري مبكرا للغاية، أي قبل نهايته بـ 7 أسابيع، حيث حصد 87 نقطة من فوز في 29 مباراة وتعادل في 4 وهزيمة في 5 مباريات.

وعلى مستوى الكأس فشل النادي الباريسي في الحفاظ على اللقب، بعدما فقد اللقب في المباراة النهائية أمام فريق رين بركلات الحزاء الترجيحية بنتيجة 6 - 5 بعد التعادل بهدفين لكل فريق.

ولكن رغم النجاح على المستوى المحلي، إلا أن باريس سان جيرمان فشل في تحقيق الهدف الأسمى لعشاقه وجماهيره، وهو دوري أبطال أوروبا، الذي بات بطولة مستعصية على نادي العاصمة الفرنسية، حيث يرغب مسئولو النادي في الحصول على لقب دوري ذات الأذنين للمرة الأولى في تاريخه.

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إدارة باريس سان جيرمان، تعاقدت مع الألماني توماس توخيل مطلع الموسم الماضي، حيث كانت ترى فيه الرجل الأنسب من أجل تحقيق الهدف الأسمى بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، في ظل تواجد العديد من النجوم في الفريق.

ولكن لم يقدم توخيل أي شئ جديد عن ما سبقوه من مدربين، على المستوى الأوروبي، حيث تم إقصاء فريق العاصمة الفرنسية من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

شارك باريس سان جيرمان في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2018/2019 حيث تصدر مجموعته من خلال حصد 11 نقطة بعد الفوز في 3 مواجهات وتعرض للهزيمة في مواجهة واحدة وكان التعادل نتيجة مباراتين مسجلًا 17 هدفًا واهتزت شباكه ب9 أهداف.

ولم ينجح الفريق الفرنسي في تجاوز مانشستر يونايتد في دور الستة عشر بالرغم من فوزه خارج الديار بهدفين نظيفين إلا أنه تعرض للخسارة بنتيجة 3-1 على ملعبه.

وفي الموسم الحالي، يواصل باريس سان جيرمان تربعه على عرش الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة، حيث خاض 18 مباراة فاز في 15 وخسر في 2 ولم يتعادل في أي مباراة.

وعلى المستوى الأوروبي وصل بي اس جي لدور الستة عشر بعد تصدر مجموعته في دور المجموعات على حساب ريال مدريد برصيد 13 نقطة، ليضرب موعدا مع بروسيا دورتموند الألماني في دور الـ١٦ من دوري الأبطال.