رياضة | هجوم قوي على بكاري جاساما بعد مباراة النصر وضمك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم قوي على بكاري جاساما بعد مباراة النصر وضمك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل النصر السعودي إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تمكن من إزاحة نظيره ضمك.

في بداية اللقاء افتتح ضمك التهديف، ثم ضاعف النتيجة، استمر الوضع هكذا حتى الدقيقة 45+5، حين حصل لاعبو النصر على ركلة جزاء نفذها عبدالرزاق حمدالله، لينتهي الشوط الأول بتقدم ضمك بهدفين مقابل هدف.

في بداية الشوط الثاني، دخل مهند النجعي لاعب ضمك بديلاً عند الدقيقة 57، وقام حكم اللقاء بكاري جاساما بطرده عند الدقيقة 67، استطاع بعد ذلك لاعبو النصر أن يضيفوا الهدف الثاني، ثم الثالث من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز النصر برباعية مقابل هدفين.

الأمر الذي دفع الكثير من جماهير الكرة السعودية بشن هجوم قوي على الحكم بكاري جاساما، وقاموا بإطلاق هاشتاج عبر تويتر يحمل عنوان "#مكاري_ جاساما"، ووصفوه بأنه ساعد النصر في التأهل.

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جدير بالذكر أن النصر سيواجه في دور الثمانية الفائز من مباراة العدالة والشعلة، والتي ستقام يوم الرابع من شهر يناير المقبل.

ويستعد النصر لمواجهة الفيحاء يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

بينما يستعد ضمك لمواجهة أبها يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.