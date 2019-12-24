رياضة | زيدان يبلغ بيريز بالموافقة على الصفقة المطروحة في الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يبلغ بيريز بالموافقة على الصفقة المطروحة في الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطي الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني موافقته لرئيس النادي بيريز على التعاقد مع الصفقة المطروحة في الصيف المقبل.

وفقا لموقع ديفنسا سنترال الإسباني، فإن زيدان أبلغ بيريز بالموافقة على ضم إدواردو كامافينجا لاعب وسط فريق رين الفرنسي البالغ من العمر 17 عاما فقط.

واضاف الموقع، أن بيريز رئيس النادي استدعي زيدان في الفترة الماضية لاستشارته حول التعاقد مع اللاعب بعد تألقه خلال الموسم الجاري مع رين ودخول العديد من الأندية في منافسة على ضمه.

ويستعد بيريز لتجهيز عرض رسمي لتقديمه لنادي رين من أجل التعاقد مع الموهوب الواعد في الصيف المقبل.