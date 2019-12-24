رياضة | كلوب يصدم جماهير ليفربول بمدة غياب نجم الريدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يصدم جماهير ليفربول بمدة غياب نجم الريدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، أن الفريق سيفتقد جهود اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين في مباراتيه المتبقيتين خلال عام 2019، بسبب الإصابة.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم، للحديث عن مباراة الفريق أمام ليستر سيتي بعد غد الخميس: "أليكس أوكسليد تشامبرلين سيغيب عن مباراتينا الأخيرتين في 2019 بسبب إصابة في أربطة الكاحل".

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ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام منافساتها تزامناً مع الاحتفال بفتح صناديق هدايا الكريسماس (بوكسينغ داي).

وسيغيب تشامبرلين بذلك عن مواجهة ليستر وكذلك مواجهة وولفرهامبتون المقررة يوم الأحد المقبل، في المرحلة العشرين من الدوري.

ويحتل ليفربول، بطل أوروبا والمتوج مساء السبت بلقب كأس العالم للأندية 2019، صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة وبفارق عشر نقاط أمام أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.