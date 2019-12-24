رياضة | مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي رابط مباشر الآن On Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي رابط مباشر الآن On Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 24 / 12 / 2019، أبرزها مباراة الإنتاج الحربي ضد الزمالك في الدوري المصري، والقنوات الناقلة لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ10"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمباراة طنطا ضد أسوان، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومباراة نادي مصر ضد مصر للمقاصة، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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الإنتاج الحربي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ16"

أنطلقت مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين بمباراة ضمك ضد النصر، في تمام 2:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ12"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري التونسي بمباراة النجم الرياضي بالمتلوي ضد الترجي، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.