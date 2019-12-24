رياضة | تعادل فاركو وفوز غزل المحلة والبلدية والمنصورة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل فاركو وفوز غزل المحلة والبلدية والمنصورة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات الجولة العاشرة، للمجموعة الثالثة، مجموعة بحرى، للقسم الثاني، عن تعادل فاركو المتصدر، خارج ملعبه، أمام فريق أبو قير بدون أهداف.

وحقق فريق غزل المحلة فوز كبير خارج ملعبه على فريق بيلا بخمسة أهداف دون رد.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق غزل المحلة بهدف خالد الاخميمى في الدقيقة 35 من ضربة جزاء وثم طرد الحكم لاعب بيلا أحمد عاطف شكارة.

وسجل غزل المحلة أربعة أهداف في الشوط الثاني عن طريق محمد فتح الله في الدقيقة 2، وعبده يحيى في الدقيقة 17, وخالد رسلان في الدقيقة 19، ويحيى حامد من ضربة جزاء في الدقيقة 25.

وحقق فريق المنصورة الفوز على ملعبه على فريق مالية كفر الزيات بهدفين نظيفين سجلها محمد جمال الدقي في الدقيقة20 من الشوط الأول، واضاف أحمد هريسه الهدف الثاني في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.

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وفاز فريق بلدية المحلة على فريق دكرنس بهدف أحمد رفعت "ريفو" في الدقيقة 29 من الشوط الثاني وأهدر محمود كشلط لاعب البلدية ركله جزاء في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

وتعادل فريق دمنهور مع فريق الرجاء بهدف لكل منهما، انتهى الشوط الأول بتقدم دمنهور بهدف للاعب عمار شرف الدين في الدقيقة 36 وتعادل محمود قرنى للرجاء في الدقيقة 12 من الشوط الثاني.

وفاز فريق الحمام على فريق الأوليمبي بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفي الشوط الثاني، تقدم الأوليمبي بهدف محمد ابراهيم كرسبيو في الدقيقة 17. استطاع فريق الحمام من تسجيل هدفين عن طريق عبد الرحمن عيد كاستيلو في الدقيقة 25، وأضاف محمود أبو جودة، الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ترتيب المجموعة الثالثة



1-فاركو 22 نقطة

2- غزل المحلة 20 نقطة

3- الرجاء 16 نقطة

4- بلدية المحلة 15 نقطة

5- دمنهور 15 نقطة

6- دكرنس 14 نقطة

7- الحمام 14 نقطة

8- المنصورة 13 نقطة

9- أبو قير 13 نقطة

10- الأوليمبي 11 نقطة

11- المالية 4 نقاط

12- بيلا 4 نقاط