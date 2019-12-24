رياضة | عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، على الإطاحة بنجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى فايلر للإطاحة بمروان محسن مهاجم الأهلى، بعدما أهدر اللاعب أخر الفرص التي منحها له المدرب السويسري ضد مواجهة الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدورى.

وتحفظ فايلر على مستوى مروان محسن، خاصة بعد الفرص التي قدمها له في الفترة الأخيرة ولم ينجح اللاعب في استغلالها.

Advertisements

وأبدى فايلر خلال حديثه مع معاونيه غضبه من طريقة إهدار اللاعب لانفراد صريح بالمرمى، رغم أن الفريق يبحث عن نصف فرصة فى المباريات الكبرى.

ويتخوف فايلر من تأثر الفريق فى المواجهات الإفريقية، بسبب ظاهرة إهدار الفرص السهلة فى المباريات.

يذكر أن مروان محسن قد خرج من حسابات فايلر فى لقاء الاتحاد السكندرى الأخير ببطولة الدورى، والتى انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 0/4، بعد مشاركته أساسيا أمام الإسماعيلى.