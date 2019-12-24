رياضة | النصر يتعادل مع جمهورية شبين بالممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يتعادل مع جمهورية شبين بالممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خارج ملعبه، مع نظيره، فريق جمهورية شبين، بدون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، بختام الجولة التاسعة ، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

شهد الشوط الأول إنحصار الكرة في وسط الملعب، دون خطورة على المرمى، بإستثنائ كرة عرضية من محمد عزت، أضاعها المهاجم طلبه محمد برأسة بجوار مرمى النصر.

وفي الشوط الثاني، حاول الفريقان خطف هدف الفوز دون جدوى، ليطلق الحكم صافرته، بالتعاد السلبي.

خاض فريق جمهورية شبين، المباراة، بتشكيل تكون من: محمد شيكا، أيمن العادلي، عمرو ثابت، خالد مسعد، أحمد سامي، محمد أبو طالب، أحمد أمين، أحمد أبو طالب، محمد عزت، طلبه محمد، أيمن سعد.

وتواجد بين البدلاء: أحمد المحرات، محمد الشعراوي، محمود شعلان، مصطفى زيكو، شريف مجدي، محمود حميد، حمد محمد.

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وبدأ النصر اللقاء النصر بكلاَ من : أحمد زينهم، حمودة سمير، أسامة رمضان الليبي، دخير محمد، محمد عبد الناصر أوشا، محمود السيد، أحمد خليل كالوشة، أحمد داهش، مؤمن عاطف، حسام أشرف، بابا ابراهيم فاي.

البدلاء: محمد رضا، محمد حجاج، كريم الضوى، محمد حسين، جوده أيمن، أحمد أشرف، محمود حسونه حسونه.

التعادل رفع رصيد شبين إلى 14 نقطة، بالمركز الثالث، كما وصل النصر إلى 11 نقطة، بالمركز الثامن.

أدار المباراة الحكم محمد التابعي الغازي، عاونه هشام الدسوقي، ومحمد اللبان، وحكم رابع، محمد عبد الوهاب، ويراقب اللقاء من لجنة المسابقات، أبو الفتوح سعيد، ومن لجنة الحكام عبد الرازق سعيد.

ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 21 نقطة

2- القناة 15 نقطة

3- منتخب السويس 15 نقطة

4- جمهورية شبين 14 نقطة

5- كوكاكولا 13 نقطة

6- الداخلية 13 نقطة

7- النجوم 11 نقطة

8- النصر 11 نقطة

9- بتروجت 9 نقاط

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا نقطتين