رياضة | التعادل يحسم مباراة طنطا وأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم مباراة طنطا وأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق طنطا بقيادة أيمن المزين المدير الفني مع أسوان الذي يقوده مجدي عبدالعاطي فنيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز

تقدم محمد الصباحي من ركلة حرة مباشرة لأسوان في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم أسوان بهدف نظيف.

ثم تعادل محمد ماجد أونش لطنطا في الدقيقة 55 ليضيف الصباحي الهدف الثاني له في الدقيقة 59، ومن ضربة جزاء احتسبها محمود البنا حكم اللقاء سجل عبدالرحمن الدح التعادل في الدقيقة 75

التعادل رفع من طنطا للنقطة 10، وأسوان للنقطة 6.

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بدأ طنطا بتشكيل مكون من إسلام طارق، محمد الشاذلي، محمود مسعود، محمد العشري، ايهاب سمير، حسام غالي، احمد الشناوي، وليد عادل، أحمد فهمي، أحمد الألفي، الحسن ضيوف.

دكة البدلاء :- محمد فتحي ، مصطفي امين، احمد قطاوي ، محمد ماجد اونش ، عبدالرحمن الدح ، سليمان عبدربه ، هشام شعبان

وجاء تشكيل أسوان كالتالي :- مسعد عوض، وابراهيم القاضي، ومحمد إسماعيل، ومحمد طارق، ومحمد نعيم، وأحمد عامر، وموسي داو، ومصطفي هيثم ومحمد الصباحي، وفادي فريد، وفيلا

وأدار المباراة محمود البنا حكم ساحة وعاونه كريم مهيا، وتامر سمير، ومحمود علاء هاشم.