شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي محمد يقود تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 يستعد نادي الزمالك المصري لمواجهة الإنتاج الحربي في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت مصر ، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز الأسبوع العاشر .

وأعلن المدير الفني لنادي الزمالك باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سوف يخوض المباراة : حراسة المرمي : أبو جبل Advertisements خط الدفاع ؛ محمود علاء -محمد عبد الشافي -محمد عبد الغني-حازم إمام خط الوسط : فرجاني ساسي-طارق حامد-زيزو-يوسف أوباما خط الهجوم : مصطفي محمد - بن شرقي ويمتلك كلاً من الفريقي الزمالك والإنتاج الحربي ١٤ نقطة ، ولكن يحتل الزمالك المركز الرابع بفرق الأهداف والإنتاج المركز السادس .

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