جيرود يحدد مستقبله مع تشيلسي

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

كشف مهاجم تشيلسي الإنجليزي الفرنسي "جيرود" عن مستقبله مع الفريق في الفترة القادمة حيث قال ؛ سأجلس إلى الطاولة مع إدارة النادي والمدرب من أجل التوصل إلى أفضل حل ممكن.



وأضاف ؛ استمراري مع تشيلسي صعب للغاية لأنني لا أحصل على دقائق لعب كافية، أنا لا أستبعد أي خيار، ربما أنتقل إلى إيطاليا أو ربما أعود إلى فرنسا، كل شيء ممكن.

جدير بالذكر أن فريق إنتر ميلان الإيطالي يسعي للحصول عاي خدمات اللاعب من أجل إراحة أحد مهاجميه البلجيكي لوكاكاو ، أو الأرجنتيني لوتارو مارتنيز