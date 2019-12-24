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شكرا لقرائتكم خبر عن البريميرليج يرفض وضع ليفربول لشعار كأس العالم علي قميص الفريق والان مع التفاصيل
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
حقق ليفربول البطولة الثالثة القارية هذا الموسم بعد تغلبه علي نطيره فلامينجو البرازيلي علي الأراضي القطرية بهدف نظيف من المهاجم البرازيلي "فيرمينيو" ليتوج ببطولة كأس العالم للأندية ، بعد أن فاز بالسوبر الأوروبي ، ودوري أبطال أوروبا .
ويرغب النادي الأنجليزي في وضع شعار كأس العالم للأندية علي علي قمصان الفريق في بطولة البريمرليج خاصة وأنها المرة الأولي الذي يحصل عليها الريدز علي البطولة ، ولكن قوانين الدوري الأنجليزي عدم وضع أي شعارات علي القميص .
وينتظر ليفربول مباراة صعبة للغاية مع صاحب المركز الثاني ليستر سيتي في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز والذي يتصدره ليفربول ويأتي في المركز الثاني ليستر سيتي .
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