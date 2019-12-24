الامارات | رسمياً.. إيغور خارج حسابات الشارقة لمدة شهرين بسبب الإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إيغور خارج حسابات الشارقة لمدة شهرين بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر "توتير" أن لاعب الفريق المحترف البرازيلي إيغور كورنادو سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته بقطع كامل في العضلة الضامة وسيغيب على أثرها عن الملاعب لمدة شهرين، علما أن إيغور كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة الشارقة مع حتا أول من أمس في كأس رئيس الدولة، وساهم في قيادة فريقه للفوز في المباراة خطف بطاقة التأهل الى الدور ربع النهائي للمسابقة.

وتمنى نادي الشارقة عاجل الشفاء للاعبه إيغور، في الوقت التي تأتي فيه إصابة لاعب مثل إيغور كمفاجأة حزينة وغير سارة لجمهور الشارقة الذي كان يعول على إيغور في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

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ويمثل غياب لاعب مهم ومؤثر مثل إيغور ضربة كبيرة لفريق الشارقة الذي يتصدر حاليا ترتيب فرق دوري الخليج العربي ويتطلع للقب للمرة الثانية على التوالي.

ويعد إيغور الورقة الرابحة في صفوف الشارقة بعدما قاد الفريق لصدارة الدوري بجانب قيادته له للفوز بلقب الدوري الموسم المنصرم وكذلك الفرد بكأس سوبر الخليج العربي في بداية الموسم الحالي.