الامارات | توتنهام يتعرف على المشجع الذي استهدف حارس تشيلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يتعرف على المشجع الذي استهدف حارس تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الثلاثاء تعرفه على المشجع الذي ألقى بعبوة على كيبا اريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي خلال مباراة الفريقين التي أقيمت أول من أمس.

وحدثت الواقعة قبل لحظات من تعرض انطونيو روديجر مدافع تشيلسي لهتافات عنصرية من قبل جماهير توتنهام، خلال المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي بهدفين دون رد.

وأوضح توتنهام في بيانه أنه أصدر عقوبة فورية بحق الشخص المتورط في تلك الواقعة.

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وأضاف البيان "علينا مواصلة اتخاذ الإجراءات القوية الممكنة بحق أي شخص يتصرف على هذا النحو".

وختم البيان "تحقيقاتنا بشأن إدعاءات تعرض مدافع تشيلسي انطونيو روديجر مازالت مستمرة".