شكرا لقرائتكم خبر عن رباعية الأهلى تفجر بركان الغضب فى الاتحاد السكندرى.. و«مصيلحى» يجدد الثقة فى طلعت يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتاحت ثورة غضب جماهير الاتحاد السكندرى فى أعقاب خسارة الفريق الأول بالنادى أمام النادى الأهلى برباعية نظيفة، والتى أبعدت زعيم الثغر عن اعتلاء قمة الدورى، وأبدت الجماهير غضبها تجاه الطريقة التى خاض بها الجهاز الفنى للفريق، بقيادة طلعت يوسف، المباراة، وقيامه بسحب أبرز لاعبى الفريق أحمد رفعت من الملعب، على الرغم من أدائه واحدة من أفضل مبارياته، مما أتاح الفرصة لمحمد هانى للتقدم إلى الأمام وزيادة الضغط على دفاع الاتحاد، بجانب التفكك والروح الانهزامية التى أثرت على اللاعبين بشدة لأول مرة هذا الموسم.

وعبر طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، عن دهشته وحزنه الشديد عقب الخسارة الكبيرة، وقال يوسف: إن الخسارة بهذه النتيجة أمام الأهلى غير متوقعة ولا تعبر عن المستوى الذى قدمه الاتحاد، لاسيما فى الشوط الأول الذى تماسك خلاله الفريق وظهر بصورة طيبة ووصل كثيرا إلى مرمى المنافس لولا الخطأ الدفاعى فى نهاية الشوط الأول التى كلفت الفريق هدفا على عكس سير اللعب. وأكد يوسف أنه سوف يسعى لتجاوز الأزمة النفسية التى أثرت على لاعبيه قبل مواجهة الإسماعيلى بدور الثمانية للبطولة العربية فى مباراة الذهاب التى تقام على استاد الإسكندرية، السبت القادم، لاسيما أن النادى يأمل فى الوصول إلى أبعد مدى فى البطولة، وهذا لن يأتى إلا بتحقيق الفوز على الإسماعيلى وبنتيجة مطمئنة قبل مباراة العودة على استاد الإسماعيلية.

وأضاف أنه راضٍ عن أداء ومستوى لاعبيه خلال الشوط الأول، وكان يتوقع تراجع مستوى اللاعبين فى الشوط الثانى نظرا لضغط المباريات وما صاحبه من إجهاد كبير وأن مسألة التدوير ليست سهلة على الإطلاق ويجب أن تكون بحساب، وارتكبنا أخطاء فى التمركز بسبب الجهد الكبير طوال الشوط الأول.