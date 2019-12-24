شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى وبيراميدز.. غزوات إفريقية وخيبات أمل محلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على الرغم من النتائج المميزة والمبهرة لثنائى الكرة المصرية، المصرى وبيراميدز، فى الكونفيدرالية وتحقيقهما مستويات فنية هائلة على المستوى القارى بالنسخة الجارية من المسابقة، فإن الأمر يختلف كليًا خلال مشوارهما المحلى بمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

المصرى حقق 6 انتصارات من 6 مباريات خاضها فى الكونفيدرالية، بواقع 3 بملعبه و3 خارج ملعبه، فالتهم جميع منافسيه فى الغابة الإفريقية. كذلك بيراميدز، الذى بات المرشح الأول لحصد اللقب القارى بعد المستويات الفنية الكبيرة التى يقدمها فى الكونفيدرالية بنسختها الجارية، بتحقيق 7 انتصارات وتعادل وحيد.

واستهل المصرى الكونفيدرالية بالفوز على ماليندى، بطل زينجبار، ذهابًا وإيابًا بنتيجتى 4/1 و3/1، وكذلك على حساب كوت دور، بطل سيشل، 4/0 و2/0، ثم على حساب نواذيبو الموريتانى 3/2، ورينجرز النيجيرى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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وحقق بيراميدز 7 انتصارات بالكونفيدرالية على حساب كل من إيتوال الكونغولى 4/1 و1/0، وعلى حساب بلوزداد الجزائرى بهدف نظيف، ويانج أفريكانز التنزانى 2/1 و3/0، ونواذيبو الموريتانى بسداسية نظيفة، ورينجرز النيجيرى بثلاثية، فى حين تعادل بمباراة وحيدة إيجابيًا أمام شباب بلوزداد بالقاهرة.

أما بالنسبة لمشوار الفريقين بالدورى هذا الموسم، فظهر تفاوت كبير فى الأداء والنتائج، حيث فقد بيراميدز 14 نقطة خلال 9 مباريات فقط، واكتفى بتحقيق 3 انتصارات مقابل 4 تعادلات وهزيمتين، ولم يظهر الفريق بشكله المرعب الذى ظهر به فى المسابقة المحلية الموسم المنصرم، فبعدما حجز الفريق المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة الموسم الماضى، مازال يترنج هذا الموسم ويحتل المركز السابع، ففاز الفريق على كل من الإنتاج وطنطا وإنبى، فى حين خسر أمام كل من الزمالك والجونة، وتعادل أمام أسوان وطلائع الجيش وسموحة والمصرى.

ولم يختلف الحال كثيرًا بالنسبة للتفاوت فى أداء ونتائج المصرى بالدورى هذا الموسم، فالفريق الذى حافظ على تواجده بالمربع الذهبى خلال آخر 4 مواسم، بات فى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب عقب 8 مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم، مكتفيًا بتحقيق انتصارين فقط منذ انطلاق قطار الدورى الممتاز، متلقيًا 4 هزائم ومتعادلًا فى مواجهتين.

انتصارا المصرى جاءا على حساب كل من إف سى مصر والإسماعيلى، بينما خسر الفريق أمام المقاصة والاتحاد السكندرى وإنبى والمقاولون، وتعادل أمام كل من بيراميدز وحرس الحدود.