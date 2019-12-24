شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار جديد لـ«ليكرز» بعد سقوطه أمام ناجتس.. وباكس يغرّد خارج السرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى لوس أنجليس ليكرز، هزيمة ثالثة على التوالى بسقوطه على أرضه أمام دنفر ناجتس 104-128، فيما عزز ميلووكى باكس صدارته للمنطقة الشرقية والترتيب العام بتغلبه على ضيفه إنديانا بيسرز 117-89 الأحد فى دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين.

وتأثر ليكرز بغياب نجمه ليبرون جيمس للمرة الأولى هذا الموسم بسبب إصابة فى القفص الصدرى، وتلقى هزيمة ثالثة تواليا وسادسة هذا الموسم، بعد أن فاز بسبع متتالية قبل هذه السلسلة السلبية.

وحسم دنفر فوزه السادس تواليا والعشرين فى 28 مباراة فى مستهل الربع الأخير بعدما ابتعد بالنتيجة بفارق 23 نقطة بفضل جهود الرباعى جارى هاريس (19 نقطة) والصربى نيكولا يوكيتش (18 نقطة) وماليك بيزلى (16 نقطة) وويل بارتون (14 نقطة مع 13 متابعة).

وفى ظل غياب جيمس الذى تعرض للإصابة فى مباراة الثلاثاء ضد إنديانا (102-105) من دون أن يمنعه ذلك من المشاركة ضد ميلووكى الخميس (104-111)، حمل أنتونى ديفيس العبء وكان أفضل لاعب فى فريقه بتسجيله 32 نقطة مع 11 متابعة و4 اعتراضات دفاعية «بلوك»، وذلك على الرغم من تعرضه لإصابة فى ركبته اليمنى خلال الربع الثالث من دون أن يمنعه ذلك من مواصلة المباراة.

وكشف مدرب ليكرز فرانك فوجل أن ديفيس تعرض «لالتواء» لكنه «شعر أنه فى وضع جيد بما فيه الكفاية للعودة إلى الملعب من دون أن يؤثر ذلك على أدائه».

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ولا تعكس النتيجة النهائية التى جعلت دنفر على بعد ثلاث مباريات من ليكرز متصدر المنطقة الغربية، حدة المنافسة فى الأرباع الثلاثة الأولى إذ كان دنفر متخلفا 65-67 قبل أن ينتفض بتسجيله 37 نقطة مقابل 15 فقط لمضيفه، ما سمح له فى أن يتقدم بفارق 20 نقطة قبل قرابة 10 دقائق على النهاية.

وسجل دنفر 73 نقطة فى الشوط الثانى، وهو أعلى عدد نقاط يدخل سلة ليكرز خلال شوط واحد هذا الموسم، متأثرا بغياب أى مساندة فعالة لديفيس إذ كان كايل كوزما اللاعب الوحيد الآخر الذى وصل الى العشر نقاط أو أكثر بتسجيله 16 فى أول مشاركة له بعد غياب لخمس مباريات بسبب التواء فى كاحله الأيسر.

وتأثر ليكرز بفقدانه للكرة فى 19 مناسبة خلال اللقاء وباكتفائه بـ18 تمريرة حاسمة فقط فى الأرباع الأربعة، إضافة إلى الضعف الدفاعى الذى «نتجت عنه هذه الأرقام» بحسب ما أقر فوغل.

وواصل اليونانى يانيس أنتيتوكونمبو تألقه بقيادة ميلووكى إلى فوز ثالث تواليا وتعزيز سجله كأفضل فريق فى المنطقة الشرقية والترتيب العام، وذلك بفوزه على ضيفه إنديانا من دون عناء يذكر 117-89.

وكان أفضل لاعب فى الدورى للموسم الماضى على بعد تمريرة حاسمة واحدة من تحقيق الـ«تريبل دابل»، بتسجيله 18 نقطة مع 19 متابعة و9 تمريرات حاسمة، ليلعب دورا أساسيا فى الفوز الـ27 لفريقه فى 31 مباراة.

كما ساهم ويسلى ماثيوز فى فوز ميلووكى الذى حقق 18 انتصارا متتاليا قبل أن تتوقف هذه السلسلة الإثنين الماضى على يد دالاس مافريكس (116-110)، وذلك بتسجيله 19 نقطة فى مباراة شهدت عودة مالكولم بروجدون إلى ملعب فريقه السابق للمرة الأولى منذ أن تخلى عنه الأخير الصيف الماضى بعد أن أمضى فى صفوفه ثلاثة مواسم واختير معه أفضل لاعب مبتدئ «روكى» عام 2017.

واستقبل ميلووكى لاعبه السابق بحفاوة إذ عرض فيديو له قبيل انطلاق اللقاء وسط تشجيع من الجمهور، وهو أنهى مواجهته مع الفريق الذى انتدبه إلى الدورى عام 2016 بتسجيله 10 نقاط مع 10 تمريرات حاسمة، فيما كان الليتوانى دومانتاس سابونيس الأفضل فى صفوف الضيوف بتسجيله 19 نقطة مع 18 متابعة و5 تمريرات حاسمة.