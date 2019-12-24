شكرا لقرائتكم خبر عن لاجازيتا تشن هجومًا على ميلان.. و«إبرا» يقترب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن الخسارة الأخيرة لميلان ضد أتالانتا بخماسية نظيفة فى الدورى الإيطالى كشفت أن الفريق ليس صلبًا وسيسقط أمام أى منافس قوى، وشددت الصحيفة على أن هناك عجلة فى النادى بشأن حسم صفقة إبراهيموفيتش فى أقرب وقت بعد لقاء أتالانتا.

وأشارت إلى أن ضم إبراهيموفيتش وكلير توديبو، مدافع برشلونة، لن يكون بالأمر الكافى لإنقاذ ميلان، وأكدت أن الفريق فى حاجة إلى ضم لاعبين من أصحاب الخبرة فى خط الوسط أيضًا، ويعد الصربى نيمانيا ماتيتش، لاعب مانشستر يونايتد، أبرز الأسماء المتاحة.

وشنت الصحيفة هجوما ضاريا على الجهاز الفنى واللاعبين باعتبار أن الخسارة الأخيرة لا تليق بتاريخ النادى الإيطالى، وأشارت إلى أن جماهير «ميلان» تعيش مرحلة سيئة بسبب تراجع نتائج الفريق فى الدورى الإيطالى خلال الفترة الأخيرة.