شكرا لقرائتكم خبر عن «الماتادور» نادال يقتنص لقب الأفضل فى 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الاتحاد الدولى للتنس جائزته السنوية لعام 2019 للاعب الإسبانى رفائيل نادال واللاعبة الاسترالية آشلى بارتى، فى ختام موسم أنهياه فى صدارة التصنيف العالمى للسيدات والرجال.

وحصل نادال على هذه الجائزة للمرة الرابعة، بعد أن حقق إنجازا تاريخيا بالتتويج خلال 2019 بلقب فرنسا المفتوحة للمرة 12 ولقب أمريكا المفتوحة للمرة الرابعة، إضافة إلى مساعدة إسبانيا على الفوز بلقب كأس ديفيز للمرة السادسة.

كما حصل اللاعب الإسبانى أيضًا على جائزة ستيفان إدبرج، التى يمنحها اتحاد اللاعبين المحترفين، للمرة الثانية على التوالى والثالثة إجمالًا.

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وحصل البريطانى آندى موراى، المصنف الأول عالميًا سابقًا، والذى خضع لجراحة فى الفخذ فى يناير، على لقب أفضل لاعب يعود للملاعب هذا العام، بعد أن استعاد روح النجاح وفاز بلقب بطولة أوروبا المفتوحة فى أكتوبر.

وأصبحت بارتى، التى اعتزلت التنس فى 2014 لممارسة الكريكيت قبل أن تعود مجددًا فى 2016، أول أسترالية تحرز لقب فرنسا المفتوحة منذ مارجريت كورت فى 1973، بعد أن تغلبت على التشيكية الصاعدة ماركيتا فوندروسوفا بالنهائى فى يونيو.

وباتت بارتى (23 عامًا) أيضًا أول أسترالية تحتل صدارة التصنيف العالمى للسيدات منذ إيفون جولاجونج كولى فى 1976.

وفازت بارتى أيضًا بلقب البطولة الختامية، وقادت بلادها أستراليا إلى بلوغ نهائى كأس الاتحاد لفرق السيدات لأول مرة منذ 1993. وقالت فى بيان: «اختيارى لنيل جائزة الاتحاد الدولى هذا العام شرف كبير بالنسبة لى. أنا فخورة بفريقى المعاون وما أنجزناه. أتحرق شوقًا لانطلاق موسم 2020».