شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة فى الأهلى بعد رباعية الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى سرعة صرف مكافأة الفوز على الاتحاد السكندرى، لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات، سواء فى بطولة الدورى أو فى البطولة الإفريقية. وقرر الجهاز الفنى رصد مكافأة خاصة للاعبى الفريق فى حالة تحقيقهم الفوز على فريق بلاتينيوم فى المواجهتين المقبلتين والمقررتين بينهما فى دورى رابطة الأبطال الإفريقى، لتحفيز اللاعبين على اعتلاء قمة المجموعة والاقتراب من قطع إحدى تذكرتى التأهل لدور الثمانية للبطولة الإفريقية، والتى يسعى الفريق للفوز بها والعودة للمشاركة فى مونديال العالم للأندية.

وحرص رينيه فايلر على توجيه التهنئة للاعبيه على المجهود الكبير الذى بذلوه أمام الاتحاد، وتحقيقهم فوزًا كبيرًا برباعية نظيفة فى المواجهة التى جرت بين الفريقين، أمس الأول، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدورى.

وأشاد بالمستوى الذى ظهر عليه الثنائى على معلول وأحمد الشيخ خلال المواجهة، رغم ابتعادهما عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة المنقضية لأسباب مختلفة.

وأثنى المدير الفنى على لاعبيه بسبب حالة الإصرار على زيادة حصيلة الأهداف، وعدم الاكتفاء بإحراز هدف وحيد فى تلك المواجهة، وحرصهم على الضغط من البداية إلى النهاية من أجل مواصلة إحراز المزيد من الأهداف.

ورفض «فايلر» ما يحاول البعض ترديده بأن فريقه حسم بطولة الدورى لصالحه، وقال إن الأمر لم يحسم بعد، وإن البطولة لاتزال فى الملعب، وإن الدورى المصرى يتمتع بالقوة بسبب وجود أكثر من فريق داخل المسابقة يلعب بأسلوب منظم ومتميز، مؤكدًا أن المشوار لايزال طويلًا كى نتحدث عمن سيحسم البطولة.

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ونفى تعرُّض الثنائى ديانج ومجدى قفشة للإصابة، مشددًا على أن تغييرهما جاء لوجهة نظر فنية، حيث إنه يسعى للدفع بجميع العناصر الموجودة لديه كلما سنحت الفرصة بذلك.

وأبدى المدير الفنى للأهلى إعجابه الشديد بمستوى فريق الاتحاد، مؤكدا أنه فريق متميز، يلعب كرة هجومية جيدة، وأنه كان ندًّا قويًّا لفريقه خلال المواجهة.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق تدريباته، اليوم الأربعاء، بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق بلاتينيوم، بطل زيمبابوى، فى المباراة المقررة بينهما ضمن الجولة الثالثة لدورى المجموعات لدورى رابطة الأبطال الإفريقى. وينتظر أن يرفع المدير الفنى الأحمال التدريبية للمجموعة التى شاركت فى مباراة الاتحاد، بعدما حرص «فايلر» على النزول بمعدلاتها الثلاثاء، من أجل تفادى تعرض أى من لاعبيه للإرهاق، أو الإصابة.

وسيعقد «فايلر» جلسة مع جهازه المعاون لمشاهدة ملخص لمباريات فريق بلاتينيوم، سواء فى البطولة الإفريقية أو فى الدورى الزيمبابوى، لتكوين فكرة قوية عن الفريق، حتى يتسنى للجهاز الفنى واللاعبين الاستفادة منها خلال المواجهة المقبلة.

يأتى هذا فى الوقت الذى أثبتت فيه الفحوصات الطبية التى أجراها رامى ربيعة تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به وأبعدته عن مواجهة الاتحاد. ووفقًا للجهاز الطبى، فإن «ربيعة» بات جاهزًا للمشاركة فى المباريات من الناحية الطبية، وأن الأمر متروك للجهاز الفنى لاتخاذ قراره النهائى.

فى سياق مختلف، يحسم الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر خلال ساعات مصير المهاجم الأجنبى، الذى سينضم للقلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما استقر الجهاز الفنى على لاعبين يتم المفاضلة بينهما لاختيار أفضلهما وفقًا لما يراه الجهاز الفنى مناسبًا.