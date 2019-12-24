شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل مثير بين طنطا وأسوان 2-2 في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق بنادي طنطا مع ضيفه، أسوان بهدفين لمثلهما خلال المباراة المثيرة، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم على ملعب طنطا.

وسجل محمد الصباحي هدف التقدم لأسوان بالدقيقة 37 من عمر اللقاء وتعادل طنطا عن طريق محمد ماجد أونش بالدقيقة 55 قبل أن يتقدم محمد الصباحي مجددا لأسوان بالدقيقة 60 ويعود طنطا ويتعادل من ركلة جزاء أحرزها عبدالرحمن الدح بالدقيقة 75.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أسوان إلى 6 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة فيما ارتفع رصيد طنطا إلى 10 نقاط في المركز العاشر.